Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagnachmittag im Minus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 15 354,53 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,994 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,158 Prozent höher bei 15 397,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 373,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 339,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 415,07 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,05 Prozent nach oben. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 15.02.2024, bei 14 770,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der SPI mit 14 657,38 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 695,98 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,39 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 452,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit INTERROLL (+ 6,93 Prozent auf 3 010,00 CHF), ObsEva (+ 6,67 Prozent auf 0,02 CHF), Evolva (+ 5,40 Prozent auf 0,90 CHF), StarragTornos (+ 5,26 Prozent auf 52,00 CHF) und Swisscom (+ 5,12 Prozent auf 529,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Spexis (-16,03 Prozent auf 0,10 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-11,19 Prozent auf 127,00 CHF), Sonova (-6,77 Prozent auf 269,70 CHF), Kudelski (-5,33 Prozent auf 1,42 CHF) und Xlife Sciences (-5,15 Prozent auf 46,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 34 597 025 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 259,596 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die Orascom Development-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

