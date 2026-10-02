Verra Mobility a Aktie
WKN DE: A2N7W1 / ISIN: US92511U1025
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02.10.2026 14:48:27
Verra Mobility Names Jon Newhard CEO
(RTTNews) - Verra Mobility Corporation (VRRM), a provider of smart mobility technology solutions, said Friday it has appointed Jon Newhard as President and Chief Executive Officer, effective November 1, 2026.
Newhard succeeds Jon Keyser, who has served as interim President and CEO since June 2026.
Newhard has more than 20 years of experience in the transportation and mobility industry. Most recently, he was CEO of Yunex Traffic GmbH.
Verra Mobility shares were up nearly 3% in pre-market trading after closing at $2.99 on Thursday.
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