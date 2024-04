Vertex schnappt sich Alpine: Milliarden-Übernahme in der Biotech-Branche

Das Pharmaunternehmen Vertex hat am Mittwoch angekündigt, das Biotechnologieunternehmen Alpine zu übernehmen.

Vertex Pharmaceuticals übernimmt Alpine Immune Sciences

Wie der Pharmakonzern Vertex Pharmaceuticals am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, habe der Konzern mit dem Biotechnologieunternehmen Alpine Immune Science eine endgültige Vereinbarung getroffen Alpine zu erwerben.

"Alpine ist eine überzeugende strategische Ergänzung für Vertex und unterstützt unser Ziel, wissenschaftliche Innovationen zu nutzen, um transformative Medikamente für schwere Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf in Spezialmärkten zu entwickeln", erklärte Reshma Kewalramani, Chief Executive Officer und President von Vertex. "Wir freuen uns darauf, das talentierte Alpine-Team bei Vertex willkommen zu heißen, und glauben, dass wir gemeinsam Povetacicept, eine potenziell erstklassige Behandlung für IgAN, schneller zu den Patienten bringen können."

"Die heutige Ankündigung markiert ein neues Kapitel für Alpine", erklärt zudem Mitchell H. Gold , Executive Chairman und Chief Executive Officer von Alpine. "In unseren Gesprächen mit dem Vertex-Team wurde deutlich, dass wir viele Grundwerte teilen, darunter das Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und ein intensives Streben nach Innovation. […] Wir freuen uns auf die Gelegenheit, als Teil von Vertex mehr denn je einen bedeutenden Unterschied im Leben von Patienten weltweit zu machen."

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Konditionen des Fusionsabkommens plant Vertex Alpine zu einem Preis von 65 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Gesamtwert des Eigenkapitals von etwa 4,9 Milliarden US-Dollar oder ungefähr 4,6 Milliarden US-Dollar abzüglich der geschätzten Barmittel, die übernommen werden. Eine Tochtergesellschaft von Vertex wird ein Barangebot unterbreiten, um alle ausstehenden Alpine-Stammaktien zu erwerben. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, darunter die Annahme des Angebots durch eine Mehrheit der ausstehenden Alpine-Stammaktien und die Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Aktien profitieren von Bekanntgabe

Die Anleger reagierten zunächst gemischt auf das Fusionsabkommen. Besonders für die Anteilsscheine von Alpine geht es dabei hoch hinaus. Am Mittwoch gewann die Alpine-Aktie via NASDAQ 20,80 Prozent auf 47,04 US-Dollar. Für die Papiere von Vertex ging es gestrigen Handelstag jedoch um 1,71 Prozent abwärts auf 397,58 US-Dollar.

Am Donnerstag verbreitet sich die gute Stimmung jedoch unter den Anleger. Im NASDAQ-Handel gewinnt die Vertex-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 401,24 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Alpine legen unterdessen 36,39 Prozent auf 64,16 US-Dollar zu.

