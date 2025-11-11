Vertex Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertex Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 118,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 84,602 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 634,52 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 10.11.2025 auf 421,20 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 35 634,52 USD entspricht einer Performance von +256,35 Prozent.
Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 104,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
