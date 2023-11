Vestas-Aktie im Aufwind: Vestas erzielt Quartalsgewinn - Auch andere Branchentitel gesucht

Zudem werde im laufenden Jahr jetzt ein Verlust im Tagesgeschäft ausgeschlossen. Die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt bei null bis zwei Prozent im positiven Bereich erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mit. Bisher hatte der in einigen Bereichen mit Nordex und Siemens Energy konkurrierende Hersteller für die Marge eine Spanne von minus zwei bis plus drei Prozent in Aussicht gestellt.

In den Monaten Juli bis September habe der Wert bei 1,6 Prozent nach minus 2,0 Prozent im zweiten Vierteljahresabschnitt und minus 3,2 Prozent im Vorjahresquartal gelegen. Der Umsatz legte um elf Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Euro zu. Umsatz und Ergebnis fielen damit besser aus, als die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt erwartet hatten. Beim Blick auf den Umsatz im laufenden Jahr wurde Vestas auch etwas zuversichtlicher. Beim Erlös werde jetzt ein Wert zwischen 14,5 Milliarden und 15,5 Milliarden Euro erwartet. Bisher hatte die Prognosespanne bei 14,0 bis 15,5 Milliarden Euro gelegen.

Unter dem Strich verdiente Vestas in den drei Monaten bis Ende September 28 Millionen Euro nach einem Minus von 147 Millionen Euro vor einem Jahr.

Vestas stützt Windkraftbranche - Nordex auf Einmonatshoch

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas liefert am Mittwoch einen Hoffnungsschimmer auch für andere Branchenwerte. Nach zuletzt teils hohen Verlusten erzielte der dänische Konzern im dritten Quartal wieder einen operativen Gewinn und wird daher optimistischer für das Gesamtjahr. Hier wird ein Verlust im Tagesgeschäft nun ausgeschlossen.

Während dies die Vestas-Aktien in Kopenhagen zeitweise um 8,64 Prozent auf 171,18 Dänische Kronen nach oben hievt, profitieren auch die Titel von Nordex im MDAX mit einem Kurssprung um zeitweise 6,2 Prozent auf 10,97 Euro. Sie touchierten erstmals seit vier Wochen wieder die 11-Euro-Marke. Die Titel des Gamesa-Mutterkonzerns Siemens Energy bewegen sich zeitweise mit 1,29 Prozent im Plus bei 9,44 Euro.

Vor allem die Offshore-Windbranche litt zuletzt stark unter dem Einfluss von Inflation, Lieferkettenproblemen und höheren Kosten. Wie es am Markt hieß, könnten diese Faktoren allmählich nachlassen. Vestas teilte mit, die am bereinigten operativen Gewinn gemessene Marge werde jetzt bei null bis zwei Prozent im positiven Bereich erwartet. Laut der UBS-Expertin Supriya Subramanian übertraf die Umsatz- und Margenentwicklung von Vestas im dritten Quartal die Erwartungen.

/zb/stk

AARHUS (dpa-AFX)