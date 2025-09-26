Deutsche Bank AG: Buy für Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus.

Um 11:03 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 97,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,70 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 357 449 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 93,7 Prozent zu Buche. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

