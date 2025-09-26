Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Analyse im Blick 26.09.2025 11:19:46

Deutsche Bank AG: Buy für Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:03 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 97,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,70 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 357 449 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 93,7 Prozent zu Buche. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

Siemens Energy AG 97,54 0,64%

Siemens Energy AG 97,54 0,64% Siemens Energy AG

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX legt zu -- Asiens Börsen beenden Handelswoche tiefer.
Am heimischen Aktienmarkt geht es im Freitagshandel nach oben. Der DAX zeigt sich ebenfalls höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

