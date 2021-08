VIG-Aktie letztlich unbewegt: Fonds-Joint-Venture von VIG und C-Quadrat erhält Lizenz in Polen

Nun könne in Polen mit dem Angebot von offenen Investmentfonds und Sparprodukten begonnen werden, teilte die Vienna Insurance Group (VIG) am Montag mit. Das Joint Venture gehört zu 51 Prozent der VIG-Gruppe und zu 49 Prozent dem Vermögensverwalter C-Quadrat

Im ersten Jahr des Joint Ventures seien vor allem das Team, das Produktangebot und der operative Teil aufgebaut worden. Mit der Lizenz der polnischen Behörden könne nun der Vollbetrieb aufgenommen werden. Zu Beginn sollen den Kunden Fonds mit konservativer Veranlagungspolitik sowie solche mit Fokus auf Aktienmärkte und Auslandsfonds angeboten werden.

"Polen ist unser drittgrößter Markt und gehört in unserem aktuellen Strategieprogramm "VIG 25" zu den Top 5 Märkten mit einem überdurchschnittlichen Wachstum, von dem wir mit weiteren innovativen Kundenlösungen profitieren wollen. Die neue Investmentfondgesellschaft passt somit sehr gut zur aktuellen Strategie der VIG-Gruppe in Polen", so der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Joint Ventures, Harald Riener.

Die VIG-Aktie notierte im Wiener Handel zeitweise 0,40 Prozent fester bei 25,40 Euro. Zum Handelsschluss zeigte sie sich jedoch unbewegt bei 25,30 Euro.

APA