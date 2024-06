Vodafone-Aktie im Plus: Vodafone verkauft Großteil der Indus-Towers-Beteiligung in Milliardendeal

484,7 Millionen Aktien von Indus Towers, ein Anteil von 18 Prozent, seien verkauft worden, teilte Vodafone Group am Mittwoch mit. Nach der Platzierung halte Vodafone noch einen Anteil von 3,1 Prozent an dem indischen Unternehmen. Die Veräußerung folgt den Bemühungen des in Großbritannien ansässigen Unternehmens, sein Portfolio zu straffen.

Seit die Vorstandsvorsitzende Margherita Della Valle im vergangenen Jahr das Ruder im Konzern übernommen hat, trennt sich das Unternehmen von leistungsschwachen Märkten. Erst im März hatte Vodafone angekündigt, sein italienisches Geschäft für 8 Milliarden Euro an den Schweizer Telekomanbieter Swisscom zu verkaufen.

Deutsche Bank nimmt Vodafone mit 'Buy' wieder auf

Deutsche Bank Research hat Vodafone mit "Buy" und einem Kursziel von 140 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Trotz der Kurserholung in den vergangenen Monaten sei die Aktie des Telekomkonzerns noch billig, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl die Risiken im Vergleich zu anderen Qualitätswerten höher seien, berge Vodafone ein hohes Ertragspotenzial. Das Unternehmen habe durchaus noch mit Gegenwind zu ringen, mache aber Fortschritte.

Die Vodafone-Aktie gewinnt in London zeitweise 1,44 Prozent auf 0,7166 GBP.

