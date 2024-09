VW-Aktie leichter: Volkswagen mit weiterer Gewinnwarnung - Auch andere Auto-Titel im Minus

Konzernchef Oliver Blume muss die Gewinnaussichten schon wieder kappen, weil das Unternehmen dieses Jahr doch nicht so viele Autos verkaufen wird wie einst erhofft. Vor allem bei der ohnehin stark angespannten Kernmarke VW Pkw läuft es den Angaben zufolge schlechter als erwartet, aber auch die leichten Nutzfahrzeuge von VWN und die eigene Zuliefersparte schwächeln. Die maue Wirtschaftslage belastet die Verkäufe, auch die Finanzdienstleistungssparte des Konzerns verdient weniger.

Das im DAX notierte Volkswagen-Vorzugspapier gibt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 1,44 Prozent auf 95,72 Euro nach. Dass Volkswagen unter Druck steht, war Beobachtern nach den Ereignissen der vergangenen Wochen schon klar - Marktexperten hatten bei den Gewinnen dennoch mit mehr gerechnet. Auch die Dachholding Porsche SE der Eigentümerfamilien Porsche und Piech, die bei VW das Sagen hat, musste ihre Gewinnerwartungen herunterschrauben. Die Stuttgarter hängen mit ihrem Geschäft maßgeblich an den Resultaten der Wolfsburger.

Statt eines Anstiegs der Auslieferungen um bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 9,2 Millionen Fahrzeugen rechnet Volkswagen nun nur noch mit rund 9 Millionen Verkäufen, wie das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Der bisher angepeilte Umsatzanstieg um bis zu 5 Prozent über die vergangenes Jahr erlösten 322 Milliarden Euro hinaus ist damit ebenfalls hinfällig - nun dürften es nur noch um die 320 Milliarden Euro Umsatz werden.

Auch die Profitabilität erwartet Blume schwächer: Er taxiert das operative Ergebnis jetzt auf 18 Milliarden Euro und damit auf eine operative Ergebnismarge von rund 5,6 Prozent vom Umsatz. Zuletzt war das Unternehmen von 6,5 bis 7,0 Prozent Umsatzrendite ausgegangen. Bereits im Juli hatte VW wegen der erwarteten Kosten für das auf der Kippe stehende Audi-Werk in Brüssel die Ergebnisprognose gesenkt. Zuletzt hatten auch Mercedes-Benz, BMW und die VW-Sportwagentochter Porsche ihre Erwartungen an das Geschäftsjahr eindampfen müssen. Den Zulieferern geht es oft noch schlechter.

Die Probleme der Branche sind breit gefächert: Vielen Autobauern fällt die Schwäche auf dem einstigen Wachstumsmarkt China auf die Füße. VW Pkw verlor auf dem wichtigsten Automarkt der Welt vergangenes Jahr nach Jahrzehnten die Marktführerschaft, weil chinesische Elektroautobauer wie der neue Platzhirsch BYD den Deutschen mit günstigen Elektroautos den Kampf angesagt hatten. Mercedes, BMW und der Sportwagenbauer Porsche leiden darunter, dass die wohlhabenden Chinesen derzeit mit der Immobilienkrise im Land zu kämpfen haben und daher stärker aufs Geld achten. In Europa läuft derzeit das Geschäft mit Elektroautos schlecht, in das die Autobauer viele Milliarden investiert haben.

VW begründete die gekappte Prognose mit schwächer als erwartet ausfallenden Resultaten bei der Kernmarke VW Pkw, bei den leichten Nutzfahrzeugen von VWN und bei der Komponentensparte. Bei der Kernmarke will das Unternehmen derzeit den Sparkurs ohnehin massiv ausweiten und hat die seit Jahrzehnten bestehende Beschäftigungssicherung gekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen stehen zur Debatte. Das Wirtschaftsumfeld sowie eine schwächere Entwicklung der Finanzdienstleistungssparte belasteten ebenfalls, hieß es von VW.

Bei der Dachholding Porsche SE führen die tristen Geschäfte in Wolfsburg dazu, dass die Stuttgarter für das laufende Jahr jetzt nur noch 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern erwartet. Bisher standen noch 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro im Plan.

Autobauer vorbörslich von Gewinnwarnungen belastet

Bei ihrer Erholung bekommen die Automobilaktien am Montag vorbörslich einen Dämpfer wegen erneuter Gewinnwarnungen. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume musste am Freitag nach Börsenschluss die Gewinnaussichten schon wieder kappen, weil das Unternehmen dieses Jahr doch nicht so viele Autos verkaufen wird wie einst erhofft.

Das Ausmaß der Prognosesenkung sei zwar deutlich, schrieb der Berenberg-Analyst Romain Gourvil in einem Kommentar. Nach den Warnungen, die es schon von BMW und Mercedes-Benz gab, äußerten sich einige Experten aber dahingehend, dass die Nachricht an sich eher wenig überraschend gekommen sei. Anders als bei BMW erschienen die Gründe bei Volkswagen und Mercedes-Benz aber eher absatz- und marktbedingt, erwähnte Stephen Reitman von Bernstein Research.

Nicht nur an VW ist es am Montag erkennbar, dass die schlechten Nachrichten von Autobauern derzeit nicht abreißen. Auch die Opel-Mutter Stellantis kappte nun den Gewinnausblick, vor allem wegen Problemen in den USA. Die Stellantis-Aktien sacken an der EURONEXT in Paris zeitweise um 8,33 Prozent auf 13,334 Euro ab.

Laut Reitman sind die neuen VW-Ziele für das Management hilfreich, um die einschneidenden Maßnahmen des Sparkurses zu begründen. Anfang September hatte der Autobauer mögliche Werksschließungen und Entlassungen bekannt gegeben, woraufhin die Aktie einige Tage später auf ein Tief seit dem Corona-Crash absackte.

Zuletzt keimte etwas Hoffnung in der Autobranche auf, da die chinesische Regierung umfangreiche Stützungsmaßnahmen vornimmt und damit womöglich auch die Autoverkäufe auf diesem so wichtigen Markt ankurbelt. Vom Tief hatten sich die VW-Aktien bis zuletzt um fast 12 Prozent erholt.

Auch die Aktien der drei anderen Autobauer aus dem DAX geben am Montag vorbörslich einen Teil ihrer jüngsten Erholungsgewinne ab: Für Mercedes-Benz geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 59,11 Euro runter, während BMW-Aktien zeitweise 0,71 Prozent auf 80,56 Euro verlieren und Porsche-Aktien um 1,61 Prozent auf 73,52 Euro nachgeben. Die Titel der VW-Holding Porsche SE sinken zeitweise um 1,77 Prozent auf 41,54 Euro infolge einer gestrichenen Kaufempfehlung durch das Analysehaus Stifel.

