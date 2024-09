Volkswagen (VW) vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Frage, wie viel Wert junge Generationen noch auf einen Autoführerschein legen. Seine Untersuchungen bestätigten, dass heute weniger junge Menschen Auto fahren können als vor etwa 30 Jahren. Er folgert daraus, dass Autos nach wie vor relevant seien, dies aber eher für Menschen in ihren späteren Lebensabschnitten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:38 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 96,00 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,63 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 225 124 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 verlor die Aktie um 7,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren.

NEW YORK

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024



