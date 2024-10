VW-Lkw-Holding TRATON übertrifft in Q3 Prognosen - Aktienkurs steigt

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro, wie das MDAX -Unternehmen am Montag nach Börsenschluss überraschend mitteilte. Marktexperten hätten nur gut eine Milliarde operatives Ergebnis erwartet, hieß es vom Konzern. Der Netto-Mittelzufluss (Netto-Cashflow) im Fahrzeuggeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - fiel mit 1,28 Milliarden Euro etwa doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor.

Das Management um Chef Christian Levin bleibt bei der Jahresprognose. Die TRATON-Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um 2,79 Prozent auf 31,35 Euro an.

TRATON sprach davon, dass die US-Marke International Motors (ehemals Navistar) sich schneller als erwartet von Zulieferproblemen bei Spiegeln erhole. Bei Scania (Scania AB (B)) habe TRATON von einem besseren Preis- und Produktmix profitiert.

