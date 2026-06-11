Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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11.06.2026 14:37:00
VW zeigt in Dresden Prototyp eines autonomen Laderoboters
Volkswagen hat in Dresden einen autonomen Laderoboter vorgestellt, der dort eingesetzt werden kann, wo feste Ladesäulen fehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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