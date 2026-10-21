Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
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21.10.2026 13:12:06
Wabtec Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting its financial results for the fourth quarter on Wednesday, transportation solutions provider Wabtec Corp. (WAB) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual revenue outlook.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $10.85 to $11.05 per share, up from the prior forecast range of $10.60 to $10.90 per share. However, the company still expects revenues between $12.60 billion and $12.49 billion.
In Wednesday's pre-market trading, WAB is trading on the NYSE at $275.19, up $8.24 or 2.91 percent.
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