Warburg Research: Hold für BMW-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW nach detaillierten Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2024 von 99,00 auf 102,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar peile der Autobauer weiteres moderates Mengenwachstum im laufenden Jahr an, aber dennoch werde ein leichter Rückgang des Vorsteuerergebnisses erwartet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein höheres Kursziel begründete er mit den Bewertungsmultiplikatoren für BMW und die Vergleichsgruppe.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:05 Uhr 1,2 Prozent auf 105,38 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 2,73 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110 683 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 4,6 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

