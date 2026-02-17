Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
17.02.2026 16:14:00
Warner Bros. will wieder mit Paramount verhandeln
Im Bieterkampf um Warner Bros. gibt es eine neue Entwicklung: Der Hollywoodkonzern will wieder mit Paramount Verhandlungen aufnehmen. Was bedeutet das für die Übernahmepläne von Netflix?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!