Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
07.01.2026 13:37:17
Warner Bros rejects revised Paramount bid, sticks with Netflix
The offer hinges on ‘extraordinary amount of debt financing’ that heightens risk of closing, the board tells shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
