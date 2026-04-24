Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 20:19:21

Warner Bros shareholders greenlight sale to Paramount

The deal would combine two major Hollywood studios and bring CBS and CNN under one roof, tightening an already concentrated media landscape, critics say.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bros Holding Co

mehr Nachrichten