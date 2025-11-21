KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
21.11.2025 07:03:00
Warnungen vor KI-Blase: Nvidias Rekordzahlen beruhigen Finanzmärkte doch nicht
Die unerwartet positiven Geschäftszahlen von Nvidia haben an den Finanzmärkten nur vorübergehende Euphorie ausgelöst. Sogar für Nvidia-Aktien ging es ins Minus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
