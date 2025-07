Was hinter dem Boom kanadischer und australischer Small Caps wie Volatus, Clara Tech und DroneShield steckt

Immer mehr deutsche Anleger entdecken Aktien aus Kanada und Australien für sich. Darum rücken DroneShield Clara Technologies, Volatus Aerospace & Co. zunehmend in den Fokus.

• Fokus auf Innovation: Australische und kanadische Rüstungsfirmen punkten mit Know-how in Drohnentechnologie, KI und Sensorik• Neue Märkte für Anleger• Geopolitisch im Trend - trotz hoher Volatilität

Die globalen Märkte für Verteidigungstechnologie, Drohnensysteme und Überwachung wachsen rasant - nicht zuletzt getrieben durch geopolitische Spannungen und technologische Sprünge. Während große bekannte Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, RENK oder auch HENSOLDT bereits fest im Blickfeld institutioneller Investoren stehen, geraten nun auch spezialisierte Anbieter aus Kanada und Australien zunehmend in den Fokus europäischer Privatanleger.

Aktien von DroneShield, Volatus Aerospace und Clara Technologies

DroneShield aus Australien ist einer der gefragtesten Small Caps im Bereich Drohnenerkennung und -abwehr. Das Unternehmen entwickelt hochspezialisierte Systeme zur Neutralisierung unbemannter Flugobjekte - ein Thema, das seit dem Ukrainekrieg strategisch stark an Bedeutung gewonnen hat. Die Produkte kommen bereits bei Regierungen, Militärs und Sicherheitsdiensten weltweit zum Einsatz. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen bereits um stolze fast 360 Prozent an Wert zugelegt. Am heutigen Donnerstag verbuchte die Aktie an der Heimatbörse in Sydney allerdings einen kräftigen Abschlag von 9,07 Prozent auf 3,51 AUD.

Volatus Aerospace, ein kanadischer Anbieter für Drohnentechnologie und Luftüberwachung, überzeugt mit einer Kombination aus ziviler und militärischer Anwendung. Neben industriellen Services bietet Volatus zunehmend Lösungen für sicherheitsrelevante Aufgaben an - etwa bei Katastrophenschutz oder Grenzüberwachung. Während die Aktie am Vortag in Kanada 5,95 Prozent an Wert einbüßen musste auf 0,79 Kanadische Dollar, steht seit Jahresbeginn dennoch ein Plus von satten rund 445 Prozent an der Kurstafel.

Clara Technologies, ebenfalls in Kanada beheimatet, entwickelt KI-gestützte Softwarelösungen für den Vertriebsbereich. Im Zentrum steht die App "Sales Buddi", ein virtueller Sales-Coach, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz personalisierte Verkaufstrainings, Performance-Feedback und automatisierte Follow-ups ermöglicht. Langfristig plant das Unternehmen, seine Plattform um quantum-inspirierte Analysemodelle zu erweitern. Für die Clara-Technologies-Aktie ging es am Vortag um 5,86 Prozent hoch auf 6,50 Kanadische Dollar, seit dem Start 2025 hat sich die Aktie indes sogar um fulminante 2.500 Prozent verteuert.

Anleger fasziniert

Hohe Wachstumsraten, eine klare strategische Positionierung und die Nähe zu aktuellen Sicherheitsfragen machen Aktien wie DroneShield & Co. insbesondere auch für europäische Anleger zunehmend spannend. Hinzu kommt, dass diese Unternehmen noch in vergleichsweise frühen Phasen ihrer Kapitalmarktkarriere stehen - mit entsprechendem Kurs- und Risikopotenzial.

Ein weiterer Grund: Die politische Nähe beider Länder zum westlichen Verteidigungsbündnis schafft Vertrauen, während die geografische Distanz zu akuten Konfliktregionen wie dem Nahen Osten oder Ostasien als stabilisierender Faktor empfunden wird.

Nichtsdestotrotz sollten Anleger Vorsicht walten lassen, sind die Papiere dieser Unternehmen doch von hoher Volatilität geprägt. Die enorme Kursperformance wirft Fragen auch, so hatte etwa Clara Technologies kürzlich gegenüber der kanadischen Börse erklärt: "Auf Anfrage der CIRO möchte Clara Technologies bestätigen, dass der Unternehmensführung keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftstätigkeit bekannt sind, die den jüngsten Anstieg der Marktaktivität erklären würden".

Redaktion finanzen.at

