Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
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27.10.2026 12:55:58
Watsco, Inc. Profit Falls In Q3
(RTTNews) - Watsco, Inc. (WSO) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $145.17 million, or $3.77 per share. This compares with $150.87 million, or $3.98 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $2.220 billion from $2.067 billion last year.
Watsco, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $145.17 Mln. vs. $150.87 Mln. last year. -EPS: $3.77 vs. $3.98 last year. -Revenue: $2.220 Bln vs. $2.067 Bln last year.
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Analysen zu Watsco Inc.
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