Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
19.01.2026 12:21:00
Webentwicklung: Cloudflare übernimmt Astro Technology Company
Das Unternehmen hinter dem Webframework Astro gehört nun zu Cloudflare. Astro soll jedoch Open Source bleiben und aktiv weiterentwickelt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Cloudflare
|
05.12.25
|Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
18.11.25
|Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites (finanzen.at)
|
18.11.25
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
|
29.10.25
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cloudflare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)