Wedbush Securities: Apple-Marktkapitalisierung könnte bis Ende 2024 auf 4 Billionen US-Dollar klettern

• Apple-Aktie markiert neues Rekordhoch• Letztes Geschäftsquartal enttäuschend ausgefallen• Wedbush Securities optimistisch

Für die Apple-Aktie läuft es aktuell - trotz anhaltender Belastungsfaktoren an den Märkten - ziemlich rund. Das stellte der iKonzern auch erst kürzlich wieder unter Beweis, als die Apple-Aktie, getragen durch die breite Rally an den Märkten, ein neues Rekordhoch erreichte. Hintergrund der guten Stimmung war der jüngste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, bei dem der Leitzins unangetastet blieb und Fed-Chef Jerome Powell noch einmal bestätigte, er sehe die Chance, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession gleite. Zudem stellte er überraschend Zinssenkungen für das Jahr 2024 in Aussicht.

Jüngste Apple-Zahlen enttäuschend

Noch im Oktober sah es bei dem iKonzern jedoch ganz anders aus, als das Unternehmen mit den Zahlen zum abgelaufenen vierten Geschäftsquartal aufgewartet hatte. Anleger reagierten äußerst verschnupft auf die enttäuschende Prognose Apples. Zudem hatte ein Einbruch bei Mac-Computern und die schwächer als erwartet ausgefallene Entwicklung in China auf die Konzernerlöse gedrückt. Der Gewinn konnte jedoch gesteigert werden, was insbesondere der iPhone-Nachfrage zu verdanken war.

Wedbush Securities glaubt fest an Apples Zukunft

Ein Investment-Research-Unternehmen, welches an den langfristigen Erfolg des iKonzern glaubt, ist Wedbush Securities. Dabei ist das Analysehaus so bullish, dass es Apple gar zutraut, bis zum Ende nächsten Jahres eine Bewertung von vier Billionen US-Dollar zu erreichen. Das würde bedeuten, dass der iKonzern innerhalb eines Jahres nochmal eine Billion US-Dollar an Wert hinzugewinnt.

Starke iPhone-Nachfrage erwartet

"Wir glauben, dass Apple bis Ende 2024 das erste Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar sein wird, wenn man das Wachstumstempo und die Monetarisierung betrachtet, die wir für Cupertino im nächsten Jahr schätzen", schreiben die Wedbush-Strategen in einem Bericht, der Business Insider vorliegt. "Wir glauben, dass Apple in den kommenden Wochen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft zusteuert, das sich in einem iPhone 15-Wachstum niederschlagen sollte, das die Schätzungen der Street für das Dezemberquartal übertrifft", zeigen sich die Analysten optimistisch.

So geht Wedbush davon aus, dass der iKonzern in 2024 bis zu 240 Millionen iPhones produzieren könne. Angetrieben dürfte die Nachfrage dabei von einem starken Upgrade-Zyklus in den USA und China werden. Allein in der Volksrepublik werde es einen Bedarf nach 100 Millionen Smartphones geben, schätzt das Investment-Research-Unternehmen.

Apples Dienste-Sparte wird immer wichtiger

"Mit einem wachsenden iPhone-Geschäft bis ins Jahr 2024 und einem unserer Meinung nach beginnenden neuen Tech-Bullenmarkt ist Apple für ein starkes Jahr gerüstet", kommentieren die Strategen laut Business Insider. Doch nicht nur das iPhone sieht Wedbush als wichtigen Umsatztreiber. Auch die Dienste-Sparte Apples dürfte weiter an Bedeutung gewinnen und könnte einen Wert von 1,6 Billionen US-Dollar erreichen. Langfristig sehe das Analysehaus den Services Bereich sogar als "Schlüsseldynamik" für die Aktienbewertung.

Kaufempfehlung für die Apple-Aktie

Und so hob Wedbush Securities denn auch das Kursziel für die Apple-Aktie von zuvor 240 US-Dollar auf 250 US-Dollar an und spricht dem Anteilsschein wenig überraschend weiterhin eine Kaufempfehlung aus. Zum Vergleich: Der letzten Schlusskurs der Apple-Aktie belief sich an der NASDAQ auf 194,68 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung steht derweil bei 3,03 Billionen US-Dollar. Das Research-Unternehmen ist schon lange bullish gegenüber dem iKonzern eingestellt. So hatte die Firma schon früher geschätzt, dass Apple insbesondere durch die groß angelegten Investitionen in den Trendbereich künstliche Intelligenz eine goldene Zukunft bevorstehen dürfte. Ob Apple diesen hohen Erwartungen letztlich gerecht wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.