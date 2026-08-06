Spotify Aktie

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WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

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06.08.2026 19:12:25

What Investors Should Know About Spotify Co-CEO Soderstrom Selling $10.6M Stock

Gustav Soderstrom, Co-Chief Executive Officer of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), sold 20,833 Ordinary Shares on Aug. 3, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($507.24); post-transaction value based on Aug. 3, 2026, market close ($486.33).Spotify Technology S.A. is a leading global audio streaming platform with a market capitalization of $98.3 billion and TTM revenue of $20.3 billion, serving as the dominant player in digital music and podcast distribution. The company's competitive advantage derives from its extensive content licensing relationships, sophisticated recommendation algorithms, and integrated podcast ecosystem, which collectively create significant switching costs and network effects. With 7,258 employees and operations spanning worldwide markets, Spotify maintains a strategic focus on expanding its Premium subscriber base while optimizing advertising monetization to drive profitability and shareholder value.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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