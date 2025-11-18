Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
18.11.2025 14:23:00
What is Cloudflare, and why did it cause outages across the internet today?
As services like X and ChatGPT experience disruptions, attention turns to Cloudflare, the $70 billion company that helps route network traffic behind the scenes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflaremehr Nachrichten
|
18.11.25
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
|
29.10.25