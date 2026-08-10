Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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10.08.2026 20:54:50
What's Wrong With Celsius Holdings Stock?
Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) has made a name for itself in recent years as a top energy drink company. And for a while, it was looking like an unstoppable growth stock to own. Investors who bought the stock in the hopes that its gains would continue, however, have been hugely disappointed. This year alone, the stock is down more than 40%, as it has nearly wiped out the gains it has amassed over the past five years.How could things have gone so wrong for Celsius Holdings, and could the stock head even lower, or is now a good time to buy it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Celsius Holdings Inc
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