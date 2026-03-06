BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
|
06.03.2026 21:01:29
Where BorgWarner Stands With Analysts
This article Where BorgWarner Stands With Analysts originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BorgWarner Inc.
|
10.02.26
|Ausblick: BorgWarner legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: BorgWarner gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: BorgWarner vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BorgWarner Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BorgWarner Inc.
|44,32
|-2,07%