Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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03.11.2026 19:44:00

Where Will Boeing Stock Be by This Time Next Year?

Boeing (NYSE: BA) is a fascinating company and an attractive stock for value-oriented investors. Its mammoth $745 billion backlog (including $612 billion in commercial airplanes) gives investors confidence in a long-term stream of income, and this time next year the company could have delivered on two major catalysts that could propel the stock significantly higher.

The two things to look out for next year are:

Management guided toward both events on its recent earnings call.

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Boeing Co. 157,70 0,01% Boeing Co.

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