Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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05.06.2026 08:27:00
Where Will Costco Stock Be in 3 Years?
I could sit here all day, trying to guess what Costco Wholesale (NASDAQ: COST) might do in the next three years. Or I could take the easy way out and listen to CEO Ron Vachris instead.The warehouse retailer reported third-quarter results last week, after all. The earnings call should hold plenty of valuable information.So I jumped in to see what Vachris and his team had to say about Costco's long-term strategy. I was not disappointed. Here are the top takeaways from Costco's sizzling fresh earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
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Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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