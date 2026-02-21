Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
21.02.2026 18:00:00
Where Will Owens Corning Stock Be in 5 Years?
Owens Corning (NYSE: OC) is priced like a struggling cyclical stock, yet it continues to generate strong cash flow and maintain solid margins. With a low payout ratio, steady dividends, and analysts projecting significant upside, this overlooked building materials leader could reward patient investors as housing demand stabilizes.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 20, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
