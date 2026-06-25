Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
25.06.2026 23:20:27
Where Will Plug Power Stock Be in 10 Years?
Plug Power (NASDAQ: PLUG), a developer of hydrogen charging technologies, went public at a reverse-split-adjusted price of $150 per share in 1999. Today, it trades at less than $3. Let's see why its stock crumbled -- and why it could bounce back over the next decade.Image source: Getty Images.Plug Power originally planned to build residential hydrogen charging systems. When low demand, high costs, and regulatory hurdles derailed that ambitious plan, it started developing hydrogen fuel cells, charging systems, electrolyzers, and storage systems instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
10.06.26
|Wasserstoff-Aktien im Blick: Plug Power und NEL zeitweise mit kräftigen Verlusten (finanzen.at)
|
26.05.26
|Zweite Chance der Wasserstoffbranche: Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit starker Performance (finanzen.at)
|
24.05.26
|Wasserstoff-Boom: Plug Power-Aktie glänzt mit +10% in einer Woche (finanzen.at)
|
12.05.26
|Plug Power-Aktie in Grün: Konzern macht weiter Verluste - Umsatz steigt (finanzen.at)
|
11.05.26
|Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Milliardenfantasie durch neue Technik: NEL im Rally-Modus - Warum Plug Power nicht profitieren kann (finanzen.at)
|
30.04.26
|Plug Power profitiert von Analysten-Optimismus - rücken Nel und ITM jetzt auf? (finanzen.at)
|
21.04.26
|Frischer Wind für Wasserstoff-Aktien: ITM-Erfolg sorgt auch bei Plug Power und NEL für Kauflaune (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|2,22
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.