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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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Prognosen im Überblick 09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse

Was sich Experten von der kommenden Plug Power-Bilanz versprechen.

Plug Power wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,078 USD. Dies würde einen Gewinn von 61,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Plug Power -0,200 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 169,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,351 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,420 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 813,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 709,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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