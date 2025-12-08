SiriusXM Aktie
WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004
|
08.12.2025 20:05:00
Where Will SiriusXM Stock Be in 5 Years?
SiriusXM Holdings (NASDAQ: SIRI) may be one of the more difficult stocks for investors to understand. The company holds a monopoly on satellite radio in the U.S., but since consumers can stream audio over their smartphones, the company still contends with significant competition. That may partially explain why the stock is down by two-thirds over the last five years.Nonetheless, it maintains a loyal customer base, has popular personalities under contract, and Warren Buffett's company, Berkshire Hathaway holds a massive stake in SiriusXM stock. The question for investors is: Are those factors are enough to inspire a comeback over the next five years? Let's take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiriusXM Holding Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: SiriusXM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: SiriusXM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: SiriusXM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)