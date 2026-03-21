SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
21.03.2026 12:45:00
Where Will SoFi Technologies Be in 5 Years?
From its humble beginnings as a refinancing solution for student loan borrowers, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) has become a budding player in the financial services industry. It now offers a wide variety of products and services to customers. This digital bank stock has been extremely volatile. And in the past five years, shares are down 6% (as of March 17), even though the momentum has been positive in the past 36 months. The stock is currently trading 46% below its peak.Where will SoFi be in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
29.01.26
|Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.12.25
|SoFi-Aktie: Phänomenale Rally 2025 - setzt das FinTech 2026 seinen Aufwärtstrend fort? (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)