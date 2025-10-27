Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

27.10.2025 05:30:00

Which Is a Better Income Stock -- Coca-Cola or Starbucks?

There is no "k" in Coca-Cola (NYSE: KO). But urban legend has it that when Coca-Cola went public in 1919, Wall Street gave it the ticker symbol "KO" to stand for "knock-out," because of its sterling fundamentals and explosive profit potential. Actually, it became "KO" because the ticker "CO" was already taken. But regardless, Coca-Cola proved to be a "knock-out" investment, raising its dividend for the last 63 years and counting.In particular, the company issued rapid dividend hikes in the years after Warren Buffett first bought shares in 1988. In the following decade, the company quadrupled its payouts. It's raised its dividend by another 505% since 2000.Starbucks (NASDAQ: SBUX) started paying a dividend much more recently, in 2010. But it soon earned a reputation as a dividend machine, raising payouts by 720% over the next decade. Capital appreciation naturally followed, with shares rising by over 1,000%.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
22.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 20 920,00 2,70% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 60,01 -0,45% Coca-Cola Co.

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
