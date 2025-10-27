Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
27.10.2025 05:30:00
Which Is a Better Income Stock -- Coca-Cola or Starbucks?
There is no "k" in Coca-Cola (NYSE: KO). But urban legend has it that when Coca-Cola went public in 1919, Wall Street gave it the ticker symbol "KO" to stand for "knock-out," because of its sterling fundamentals and explosive profit potential. Actually, it became "KO" because the ticker "CO" was already taken. But regardless, Coca-Cola proved to be a "knock-out" investment, raising its dividend for the last 63 years and counting.In particular, the company issued rapid dividend hikes in the years after Warren Buffett first bought shares in 1988. In the following decade, the company quadrupled its payouts. It's raised its dividend by another 505% since 2000.Starbucks (NASDAQ: SBUX) started paying a dividend much more recently, in 2010. But it soon earned a reputation as a dividend machine, raising payouts by 720% over the next decade. Capital appreciation naturally followed, with shares rising by over 1,000%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
26.10.25
|Coca-Cola-Aktie: Arbeitsniederlegung in Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones mittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.10.25
|Coca-Cola-Aktie freundlich: Kräftigeres Wachstum als Analysten dachten (dpa-AFX)
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|20 920,00
|2,70%
|Coca-Cola Co.
|60,01
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.