Coca-Cola Aktie
|61,12EUR
|2,30EUR
|3,91%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Unter den großen Anbietern von Gütern des täglichen Bedarfs dürfte Coca-Cola mit der Quartalsbilanz zum Klassenbesten avancieren, schrieb Andrea Teixeira in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Getränkehersteller liefere konstante Wachstumszahlen, die die Investoren suchten./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 68,44
|
Abst. Kursziel*:
15,43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 70,88
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,46%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
