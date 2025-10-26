Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Tarifstreit
|
26.10.2025 18:47:00
Coca-Cola-Aktie: Arbeitsniederlegung in Bad Neuenahr-Ahrweiler
"Dass Coca-Cola für 2025 keine Lohnerhöhung vorsieht und erst 2026 magere 1,5 Prozent anbieten will, ist eine Provokation", sagte Volker Daiss, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelrhein. Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. September eine Vorweganhebung um 150 Euro auf alle Entgelte plus fünf Prozent mehr Lohn sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 120 Euro in allen Ausbildungsjahren. Die Laufzeit des Tarifvertrags solle zwölf Monate betragen.
Coca-Cola verwies bereits auf Lohnerhöhung im März
Die Gewerkschaft hatte bereits an anderen Coca-Cola-Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. "Für 2025 hat es bereits eine Lohnerhöhung gegeben", hieß es daraufhin vom Unternehmen. Seit März gebe es rund 3,5 Prozent oder monatlich 170 Euro mehr. Zudem habe Coca-Cola in der ersten Verhandlungsrunde am 10. September ein "wirtschaftlich tragfähiges Angebot vorgestellt", das auch den hohen Abschlüssen der Vorjahre Rechnung trage.
Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. November in Hamburg angesetzt. "Wenn sich Coca-Cola in den Verhandlungen nicht bewegt, werden wir den Streik ausweiten - und zwar so lange, bis ein faires und gutes Angebot vorliegt", so Daiss.
/mkk/DP/he
BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
23.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones mittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.10.25
|Coca-Cola-Aktie freundlich: Kräftigeres Wachstum als Analysten dachten (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|ROUNDUP: Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|60,07
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.