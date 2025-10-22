Coca-Cola Aktie
|61,13EUR
|0,09EUR
|0,15%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
22.10.2025 14:04:58
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 76 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz vorab gesenkter Erwartungen habe der Softdrinkhersteller überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Nik Modi am Mittwoch im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 78,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 71,22
|
Abst. Kursziel*:
9,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 70,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
