Fluor Aktie

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

28.01.2026 22:38:56

Why 2025 Was a Year to Forget for Fluor Shareholders

There were numerous industrial stocks that were good and productive buys for investors in 2025. Fluor (NYSE: FLR), however, wasn't one of them.In a see-saw year for the company that saw some dramatic misses in quarterly earnings and cost overruns, but also the sharp appreciation of a "hidden gem" asset, the stock ended up declining by more than 20% over the 12-month stretch. The early part of 2025 was a time of tariffs. One of President Donald Trump's key priorities was to enact a new, sprawling regime of levies on this country's top trading partners. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
