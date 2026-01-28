Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
|
28.01.2026 22:38:56
Why 2025 Was a Year to Forget for Fluor Shareholders
There were numerous industrial stocks that were good and productive buys for investors in 2025. Fluor (NYSE: FLR), however, wasn't one of them.In a see-saw year for the company that saw some dramatic misses in quarterly earnings and cost overruns, but also the sharp appreciation of a "hidden gem" asset, the stock ended up declining by more than 20% over the 12-month stretch. The early part of 2025 was a time of tariffs. One of President Donald Trump's key priorities was to enact a new, sprawling regime of levies on this country's top trading partners. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluor Corp.
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Fluor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Fluor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fluor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluor Corp.
|38,80
|-0,56%