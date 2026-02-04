8X8 Aktie
WKN: 907912 / ISIN: US2829141009
|
04.02.2026 19:09:12
Why 8x8 Stock is Skyrocketing Today
In the third quarter of fiscal year 2026, 8x8's revenue rose 3.4% year over year to $185 million. Adjusted earnings increased from $0.11 to $0.12 per diluted share. Your average analyst firm would have settled for earnings near $0.09 per share on sales in the neighborhood of $180 million. Management also issued fourth-quarter guidance that is significantly above the current Street view.
Nachrichten zu 8X8
|
Analysen zu 8X8
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
