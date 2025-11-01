AbbVie Aktie

AbbVie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.11.2025 11:15:00

Why AbbVie Stock Flopped on Friday

AbbVie's (NYSE: ABBV) products are regularly used to help heal the sick, but the company's stock wasn't healthy for portfolios on Friday. The company published its latest quarterly earnings release, and investors expressed their displeasure with it by selling out of the stock. It declined by more than 4% in price that trading session, contrasting unfavorably with the 0.3% gain of the S&P 500 index.For its third quarter, AbbVie reaped just under $15.78 billion in revenue, which was 9% higher on a year-over-year basis. This was led by the company's enviable collection of blockbuster drugs; Skyrizi experienced a 47% increase in net revenue to $4.7 billion, for example, while Rinvoq advanced 35% to generate $2.2 billion for the top line. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AbbVie Incmehr Nachrichten

Analysen zu AbbVie Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AbbVie Inc 189,60 -2,37% AbbVie Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:01 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02:43 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01:57 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen