AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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23.06.2026 04:58:12
Why AbbVie Stock Jumped Today
Shares of AbbVie (NYSE: ABBV) climbed on Monday after the pharmaceutical giant struck a deal to acquire clinical-stage biotech Apogee Therapeutics (NASDAQ: APGE) for $10.9 billion. Image source: The Motley Fool.Under the terms of the deal, AbbVie would purchase Apogee for $135.11 per share in cash. That's a 49% premium over the stock's closing price on Thursday, the last trading day before the deal's announcement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.06.26
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22.06.26
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22.06.26
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19.06.26
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Analysen zu AbbVie Inc
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