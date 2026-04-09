ADTRAN Aktie
WKN: 892015 / ISIN: US00738A1060
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09.04.2026 20:02:37
Why Adtran Holdings Stock Is Climbing Today
Building on the momentum that drove a 23.3% rise through March, Adtran Holdings (NASDAQ: ADTN) stock has continued to soar in the early days of April. For each trading day this month, Adtran stock has closed higher than the previous session. And that streak is poised to extend today, thanks to a firm's upwardly revised price target on the networking and communications stock. As of 2:01 p.m. ET, shares of Adtran are up 5.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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