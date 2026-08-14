Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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14.08.2026 03:13:17
Why Airbnb Stock Keeps Going Up
Shares of Airbnb (NASDAQ: ABNB) furthered their ascent on Thursday, as investors continue to price in the vacation rental company's strong second-quarter report and artificial intelligence (AI)-powered expansion initiatives.Image source: Getty Images.Airbnb's revenue jumped 17% year over year to $3.6 billion in the second quarter, boosted by higher travel demand for the FIFA World Cup. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.08.26
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