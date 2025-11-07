Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|
07.11.2025 18:39:38
Why Akamai Stock Soared Today
Cybersecurity and cloud computing company Akamai (NASDAQ: AKAM) saw an 11.7% gain through noon ET Friday after beating on sales and crushing on earnings last night.Heading into the report, analysts forecast earnings of $1.64 per share (adjusted for one-time items) on sales of $1.04 billion. Akamai actually reported a $1.86-per-share profit on sales of $1.06 billion -- then raised guidance for the year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
