NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Am 27.10.2024 wurde das Akamai-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,97 USD. Bei einem Akamai-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,068 Akamai-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 7 360,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,05 USD belief. Das entspricht einem Minus von 26,40 Prozent.

Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 10,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at