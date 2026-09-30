Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.09.2026 17:52:47
Why Alphabet Stock Popped on Wednesday
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock gained 2.8% through 11:20 a.m. ET Wednesday on a positive prognosis from Piper Sandler regarding the artificial intelligence industry.
Turns out, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), which manufactures advanced AI semiconductor chips for Alphabet on contract, is "sold out through the first half of 2028."
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27.09.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|300,75
|-0,59%
|Alphabet C (ex Google)
|297,80
|-0,62%
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