Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
05.11.2026 00:53:01
Why Alphabet Stock Popped on Wednesday
Shares of Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) charged higher Wednesday, gaining as much as 5.9%. By the time trading closed, the stock was still up 3.2%.
The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and cloud provider higher was the results of the U.S. election.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 200,00
|-2,50%
|Alphabet A (ex Google)
|254,20
|1,05%
|Alphabet C (ex Google)
|253,15
|0,76%