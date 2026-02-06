AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
06.02.2026 21:17:23
Why Applovin Fell Double-Digits This Week
Shares of mobile game advertising engine Applovin (NASDAQ: APP) plunged this week, falling 14.9% this week through Friday as of 3:15 p.m. EDT, according to data from S&P Global Market Intelligence.Applovin's stock fell on generalized fear over two new innovations in the mobile game world. Late last week, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) unveiled Project Genie, an AI-powered tool that allows users to create virtual worlds. Second, a new AI-based digital advertising start-up, CloudX, became generally available, posing a potential competitive threat to Applovin's mobile game advertising engine.The weakness in gaming-related stocks began last Friday, the day after Google rolled out Project Genie to Google AI Ultra subscribers. Virtually all video gaming-related stocks fell in unison after the unveiling, and Applovin got caught up in the sell-off. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|343,25
|8,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.