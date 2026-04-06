AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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06.04.2026 22:48:19
Why AppLovin Stock Crushed it on Monday
A major U.S. bank raised its price target on AppLovin (NASDAQ: APP), and investors took the adjustment to heart. They pushed into the next-generation adtech specialist's stock, and by the end of the day, it had risen almost 7% in price.Well before market open, Alec Brondolo of Wells Fargo upped his fair value assessment on AppLovin stock to $560 per share from $543. He maintained his bullish overweight (i.e., buy) recommendation in the process. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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