Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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06.06.2026 03:08:15
Why Archer Aviation Stock Plummeted Today
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock got hit with a wave of turbulence in Friday's trading. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft company's share price closed out the daily session down 13.2%. The stock had been down as much as 15.7% in the day's trading.Growth stocks got hit hard in today's daily trading session, with the S&P 500's level moving 2.6% lower and the Nasdaq Composite's level closing out the day down 4.2%. The Nasdaq Composite recorded its biggest daily drawdown since April 2025, and Archer Aviation stock moved lower amid the risk-off trade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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